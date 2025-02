Prefeito garante CADs nas escolas e propõe auxílio de R$ 3 mil para famílias

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (29) a solução para a contratação de 1.700 Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CADs) para a rede municipal de ensino já neste ano letivo. Brunini também comunicou que enviará um projeto para a Câmara de Vereadores, autorizando a criação de um auxílio de R$ 3 mil, voltado para famílias contratarem suas CADs de forma direta, a partir de 2026.

