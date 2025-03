Prefeito garante café da manhã e alimentação reforçada para alunos

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, garantiu que a rede municipal de ensino contará com uma alimentação escolar de qualidade e saborosa, incluindo a retomada do café da manhã para os alunos. O anúncio foi feito durante uma reunião realizada na noite desta quinta-feira (20) em seu gabinete, com a presença da equipe de orçamento liderada pelo secretário de Fazenda Marcelo Bussik, além de vereadores como Dilemário Alencar, Samantha Iris, Baixinha Giraldeli e a secretaria-adjunta de gestão executiva da Educação, Jéssika Nayara.

