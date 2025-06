Prefeito lamenta falecimento de professora da rede municipal O prefeito Cláudio Ferreira e o secretário de Educação Carlos Pereira Júnior lamentam o falecimento da servidora Maria Edleuza da Silva... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h37 ) twitter

O prefeito Cláudio Ferreira e o secretário de Educação Carlos Pereira Júnior lamentam o falecimento da servidora Maria Edleuza da Silva Almeida. A comunidade escolar da Emei Elaine Aparecida Oliveira Lopes, onde a professora lecionava está luto pela perda da colega de trabalho. Maria Edleuza fazia parte do quadro de servidores da prefeitura de Rondonópolis dede 2019, ano em que a pedagoga passou a ser funcionária efetiva do município. Nesse momento de profundo pesar, os amigos e colegas de trabalho da Emei Elaine Aparecida e também da prefeitura se solidarizam aos familiares e rogam a Deus que os confortem. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa triste notícia. Leia Mais em Momento MT: Avança marco legal para enfrentamento da emergência climática

