Prefeito lamenta morte da servidora Sara Silva Dias

O prefeito Abilio Brunini e a primeira dama Samantha Iris lamentam o falecimento da servidora pública da educação, Sara Silva Dias. Aos 54 anos, Sara Dias morreu por complicações de diabetes. Ela trabalhava no CEIC São Francisco de Assis, atuando como técnica em educação. “Neste momento de dor da família, manifesto minha total solidariedade à família. Que seja recebido por Deus com muita benção”, destaca o prefeito Abilio Brunini. O velório ocorre nesta quarta-feira (19) na Capela Jardins, Sala Roseiras, localizada no bairro Bandeirantes.

