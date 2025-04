Prefeito lidera mudanças para valorização dos profissionais TDIs

O prefeito Abilio Brunini recebeu uma comitiva de integrantes do Sindicato de Técnicos em Desenvolvimento Infantil (SINDITDI) e tratou sobre a valorização profissional almejada pela categoria. Durante o encontro, no salão nobre do Palácio Alencastro, o gestor afirmou que tratará do assunto visando a mudança de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) para Professores de Desenvolvimento Infantil (PDI), assim que se encerrar o prazo do Decreto de Calamidade Financeira finalizar, previsto para o final de junho.

