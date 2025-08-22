Prefeito liga para vencedores da Nota Cuiabana e anuncia premiação O prefeito Abilio Brunini entrou em contato nesta sexta-feira (22) com quatro vencedores do último sorteio da Nota Cuiabana para informar...

O prefeito Abilio Brunini entrou em contato nesta sexta-feira (22) com quatro vencedores do último sorteio da Nota Cuiabana para informar a premiação individual. A vencedora da maior premiação, de R$ 50 mil, atendeu ao telefonema do prefeito, que solicitou uma videochamada, devidamente aceita. “Parabenizo cada contribuinte que solicita a Nota Fiscal. A Nota Cuiabana é um estímulo à legalidade e à transparência”, destacou.

Para mais detalhes sobre essa emocionante premiação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: