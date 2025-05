Prefeito Miguel Vaz garante infraestrutura para o campus da UFMT em Lucas do Rio Verde O avanço da implantação do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Lucas do Rio Verde ganhou mais um capítulo importante... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h07 ) twitter

O avanço da implantação do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Lucas do Rio Verde ganhou mais um capítulo importante nesta semana. Após importante reunião realizada na quinta-feira (8), em Brasília, entre a reitora da UFMT, professora Marluce Souza e Silva, e o diretor da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC), professor Marcus David, o prefeito Miguel Vaz reafirmou o compromisso do município com a infraestrutura necessária para viabilizar o início das atividades acadêmicas em 2026.

