Prefeito Miguel Vaz solicita implantação de Escola Militar Dom Pedro II em Lucas do Rio Verde

Durante a abertura do 4º Jogos dos Estudantes Militares de Mato Grosso, realizada na noite de sexta-feira (22), no Centro de Eventos...

Durante a abertura do 4º Jogos dos Estudantes Militares de Mato Grosso, realizada na noite de sexta-feira (22), no Centro de Eventos Roberto Munaretto, o prefeito Miguel Vaz anunciou oficialmente o pedido ao secretário de Estado de Educação, Alan Porto, para a implantação de uma Escola Militar Dom Pedro II em Lucas do Rio Verde.

