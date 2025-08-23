Prefeito Miguel Vaz solicita implantação de Escola Militar Dom Pedro II em Lucas do Rio Verde Durante a abertura do 4º Jogos dos Estudantes Militares de Mato Grosso, realizada na noite de sexta-feira (22), no Centro de Eventos... Momento MT|Do R7 23/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 14h58 ) twitter

Momento MT

Durante a abertura do 4º Jogos dos Estudantes Militares de Mato Grosso, realizada na noite de sexta-feira (22), no Centro de Eventos Roberto Munaretto, o prefeito Miguel Vaz anunciou oficialmente o pedido ao secretário de Estado de Educação, Alan Porto, para a implantação de uma Escola Militar Dom Pedro II em Lucas do Rio Verde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

