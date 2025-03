Momento MT |Do R7

Prefeito ouve reivindicações de crianças e adolescentes do Jardim Fortaleza O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou da entrega de escrituras às famílias do bairro Jardim Fortaleza e, logo após o evento...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou da entrega de escrituras às famílias do bairro Jardim Fortaleza e, logo após o evento, seguiu para uma vistoria na Escola Municipal Constança Figueiredo de Palma, conhecida como “Bem Bem”. Acompanhado da equipe de direção da unidade, o prefeito verificou as necessidades da escola e solicitou que a equipe organizasse a abertura da quadra poliesportiva aos sábados, permitindo que crianças e adolescentes da região pratiquem esportes no local.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre as ações do prefeito em prol da comunidade!

Leia Mais em Momento MT: