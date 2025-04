Prefeito paga salário, prêmio-saúde e injeta R$ 79 milhões na economia

Honrando o compromisso de valorização dos servidores públicos, a Prefeitura de Cuiabá, sob a gestão do prefeito Abilio Brunini, quitou, nesta quarta-feira (2), integralmente a folha de pagamento referente ao mês de março/2025. No total, foi pago R$ 73,7 milhões. As transferências bancárias serão concluídas até as 23h59.

