Prefeito prestigia abertura do rodeio e homenageia homem do campo

Em uma festa onde os cowboys deram show na arena, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a primeira-dama e secretária municipal...

Em uma festa onde os cowboys deram show na arena, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a primeira-dama e secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, prestigiaram nesta quarta-feira (6) a abertura do rodeio em touros e cavalos da 51ª Exposul. Eles foram recepcionados pelo presidente do Sindicato Rural, Lucindo Zamboni, que agradeceu o apoio da Prefeitura de Rondonópolis ao evento.

