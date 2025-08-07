Prefeito prestigia abertura do rodeio e homenageia homem do campo Em uma festa onde os cowboys deram show na arena, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a primeira-dama e secretária municipal... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Em uma festa onde os cowboys deram show na arena, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a primeira-dama e secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, prestigiaram nesta quarta-feira (6) a abertura do rodeio em touros e cavalos da 51ª Exposul. Eles foram recepcionados pelo presidente do Sindicato Rural, Lucindo Zamboni, que agradeceu o apoio da Prefeitura de Rondonópolis ao evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Brasil acumula superávit de R$ 207 bilhões no ano. Exportações atingiram R$ 1,108 trilhão

Estado cria fundo de R$ 800 milhões para impulsionar agroenergia

Duda Kropf ganha buquê gigante de Felipe Amorim e se derrete: ‘Merece demais!!!’