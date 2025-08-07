Prefeito prestigia abertura do rodeio e homenageia homem do campo
Em uma festa onde os cowboys deram show na arena, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a primeira-dama e secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, prestigiaram nesta quarta-feira (6) a abertura do rodeio em touros e cavalos da 51ª Exposul. Eles foram recepcionados pelo presidente do Sindicato Rural, Lucindo Zamboni, que agradeceu o apoio da Prefeitura de Rondonópolis ao evento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT
