Prefeito, primeira-dama e secretário de Esportes lamentam morte do servidor Janir Aquino

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves,...

Momento MT

Momento MT

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, manifestaram profundo pesar pelo falecimento de Janir Augusto de Aquino, servidor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer há mais de 20 anos.

