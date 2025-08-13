Prefeito, primeira-dama e secretário de Esportes lamentam morte do servidor Janir Aquino
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves,...
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, manifestaram profundo pesar pelo falecimento de Janir Augusto de Aquino, servidor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer há mais de 20 anos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a trajetória de Janir Aquino. Leia Mais em Momento MT:
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, manifestaram profundo pesar pelo falecimento de Janir Augusto de Aquino, servidor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer há mais de 20 anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a trajetória de Janir Aquino.
Leia Mais em Momento MT: