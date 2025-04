Prefeito, primeira-dama e secretários plantam árvores com alunos da rede municipal No dia do aniversário de 306 anos de Cuiabá, comemorado neste (8) de abril, crianças da rede municipal de ensino, ao lado da primeira...

No dia do aniversário de 306 anos de Cuiabá, comemorado neste (8) de abril, crianças da rede municipal de ensino, ao lado da primeira-dama e vereadora Samantha Iris e do prefeito Abilio Brunini, participaram do plantio de mudas de árvores no Centro Cultural Silva Freire, no bairro Coxipó da Ponte.

