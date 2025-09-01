Prefeito, primeira-dama e senador debatem emenda para Casa do Autista O senador Wellington Fagundes foi recepcionado na manhã desta segunda-feira (1º) pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e pela primeira...

O senador Wellington Fagundes foi recepcionado na manhã desta segunda-feira (1º) pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e pela primeira-dama, Samantha Iris, no Palácio Alencastro. O encontro teve como pauta central a destinação de R$ 6 milhões em emenda parlamentar já autorizada pelo senador, recurso que dará início à construção da Casa do Autista em Cuiabá.

