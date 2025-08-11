Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do desembargador Rondon Bassil
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa,...
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, aos 75 anos, ocorrido nesta segunda-feira (11). Para mais detalhes sobre a trajetória e a contribuição do desembargador Rondon Bassil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, aos 75 anos, ocorrido nesta segunda-feira (11).
Para mais detalhes sobre a trajetória e a contribuição do desembargador Rondon Bassil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: