Prefeito, primeira-dama e vice lamentam falecimento do radialista Celso Machado

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do prefeito Abilio Brunini, da primeira-dama Samantha Iris e da vice-prefeita coronel Vânia Rosa, manifesta profundo pesar pelo falecimento do radialista Celso Tadeu Machado Pessoa dos Santos, conhecido como o eterno “Garimpeiro da Notícia”, ocorrido neste sábado (16), aos 68 anos.

