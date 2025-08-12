Prefeito promove trabalho de embelezamento das entradas da cidade As entradas e saídas de Rondonópolis começaram a receber um trabalho especial de urbanização e paisagismo por parte da Prefeitura do... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As entradas e saídas de Rondonópolis começaram a receber um trabalho especial de urbanização e paisagismo por parte da Prefeitura do Município. O prefeito Cláudio Ferreira anunciou nesta segunda-feira (11) o trabalho da gestão municipal que pretende deixar essas entradas mais atrativas, organizadas e bonitas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o embelezamento da cidade!

Leia Mais em Momento MT:

Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem desaparecido em rio na zona rural

Sine Várzea Grande oferece 470 vagas de emprego nesta terça-feira (12)

Matrículas para o curso superior de Tecnologia em Agrocomputação iniciam hoje (12)