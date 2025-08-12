Logo R7.com
Prefeito promove trabalho de embelezamento das entradas da cidade

As entradas e saídas de Rondonópolis começaram a receber um trabalho especial de urbanização e paisagismo por parte da Prefeitura do...

As entradas e saídas de Rondonópolis começaram a receber um trabalho especial de urbanização e paisagismo por parte da Prefeitura do Município. O prefeito Cláudio Ferreira anunciou nesta segunda-feira (11) o trabalho da gestão municipal que pretende deixar essas entradas mais atrativas, organizadas e bonitas.

