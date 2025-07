Prefeito reafirma compromisso de fortalecer o comércio do Centro de Cuiabá O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento do centro da cidade como polo comercial... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h58 ) twitter

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento do centro da cidade como polo comercial durante a comemoração dos 113 anos de fundação da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACCuiabá), realizada na Praça Alencastro na terça-feira (29). “Estamos aqui com o município de Cuiabá como parceiro da Associação Comercial. O nosso desejo é renovar o nosso centro, revitalizar a parte comercial da região central, não apenas essa área, mas toda a cidade, com foco especial no fortalecimento das atividades comerciais. A Associação é uma parceira importante. Parabéns à Associação pelos 112 mais um! Parabéns a todos que fazem parte e colaboram. Temos orgulho de todos os comerciantes, lojistas, daquelas pessoas que empreendem, geram empregos, geram riquezas, que fazem nossa cidade pulsante para atividades de serviços, comércio e prosperidade”, afirmou Abilio. Para mais detalhes sobre as iniciativas do prefeito e o impacto no comércio local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende três faccionados por execução de mulher em Cáceres

