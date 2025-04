Momento MT |Do R7

Prefeito recebe deputada Gisela Simona em visita aos projetos culturais de Diamantino O Prefeito Chico Mendes, recebeu na terça-feira (15.04), a visita da Deputada Federal Gisela Simona, que esteve no município para conhecer...

O Prefeito Chico Mendes, recebeu na terça-feira (15.04), a visita da Deputada Federal Gisela Simona, que esteve no município para conhecer os projetos culturais que são desempenhados no município. Durante a visita, a deputada conheceu pontos culturais do município, o Projeto Cultural Ressoar: Explorando a Música e os Instrumentos Musicais e a Casa dos Sabores, espaço que está sendo reformado pelo projeto (RE)VIVA Diamantino e será um centro gastronômico voltado à valorização da culinária regional, capacitação profissional e incentivo ao turismo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante visita!

Leia Mais em Momento MT: