Prefeito recebe o poeta e historiador Moisés Martins na véspera do aniversário de Cuiabá

Em clima de memória, afeto e poesia, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu nesta segunda-feira (7) a visita do poeta, historiador e ex-vereador Moisés Martins. A ocasião foi marcada por um encontro simbólico: às vésperas do aniversário de 306 anos da capital mato-grossense, um dos nomes mais representativos da cultura cuiabana foi até a sede do Executivo municipal compartilhar histórias, versos e impressões sobre a cidade que ele acompanha há mais de seis décadas.

