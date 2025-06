Prefeito recebe representantes da comunidade LGBTQIA+ e abre portas para diálogo

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, recebeu nesta quarta-feira (11), na sede do Executivo municipal, representantes da comunidade LGBTQIA+ para discutir políticas públicas e o apoio institucional da prefeitura à 23ª Parada da Diversidade, prevista para ocorrer ainda este ano na capital. Durante o encontro, o prefeito se mostrou receptivo, reafirmou a importância da laicidade do Estado e destacou que sua gestão está aberta ao diálogo com todos os segmentos sociais.

