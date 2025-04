Prefeito recebe representantes do comércio que apresentam projeto da nova escola do Sesc O prefeito Cláudio Ferreira recebeu, nesta sexta-feira (4), no Paço Municipal, lideranças da Federação do Comércio de Bens, Serviços...

O prefeito Cláudio Ferreira recebeu, nesta sexta-feira (4), no Paço Municipal, lideranças da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), do Sesc Rondonópolis e do Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis, que apresentaram o projeto de construção da nova Sesc Escola de Rondonópolis.

