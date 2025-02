Prefeito recebe vice-governador de MT e equipe da Nova Rota do Oeste para debater projetos rodoviários O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, recebeu o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, o presidente do Conselho... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 16h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, recebeu o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, o presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos e equipe da concessionária no Paço Municipal, na manhã desta segunda-feira (20), para avaliarem projetos rodoviários visando aumentar a segurança dos condutores e pedestres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

CSMP divulga lista de inscritos em concurso de remoção

PF e BPFRON realizam apreensão de veículo carregado com maconha, na cidade de Guaíra/PR

Graciele Lacerda fala de conexão entre a filha Clara e o marido, Zezé: ‘Ele acalma ela’