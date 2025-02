Prefeito reforça empenho pela causa animal em Cuiabá O prefeito Abilio Brunini reuniu toda a equipe da Bem-Estar Animal, no Palácio Alencastro, esta semana, e traçou as diretrizes do trabalho...

O prefeito Abilio Brunini reuniu toda a equipe da Bem-Estar Animal, no Palácio Alencastro, esta semana, e traçou as diretrizes do trabalho a ser desenvolvido pela causa animal em Cuiabá. Na oportunidade, o chefe do Executivo pontuou que não medirá esforços para a estruturação adequada dos serviços a serem ofertados e cobrou o empenho dos integrantes da equipe na prestação dos serviços, com metas a serem atingidas.

