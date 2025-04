Prefeito reforça protagonismo do agro em Cuiabá no lançamento da 57ª Expoagro O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou na noite desta quinta-feira (10) do lançamento da 57ª edição da Exposição Agropecuária...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou na noite desta quinta-feira (10) do lançamento da 57ª edição da Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Cuiabá – Expoagro. Durante o evento, o gestor reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio e destacou o papel estratégico da capital mato-grossense como centro de referência para o setor no Brasil.

