Prefeito reforça que escolas com boa estrutura potencializam educação

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, participou, na quinta-feira (14), da inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual Alice Fontes, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, ao lado do governador Mauro Mendes. A obra, que recebeu investimento de R$ 5,2 milhões do Governo de Mato Grosso, ampliou a capacidade da unidade para atender mais de 600 estudantes, com salas climatizadas, laboratórios, biblioteca multifuncional, refeitório, banheiros adaptados e quadra poliesportiva. Na avaliação de Brunini, uma estrutura assim potencializa a educação dos alunos.

