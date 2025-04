Momento MT |Do R7

Prefeito reforça valorização das tradições em abertura do Festival da Pamonha O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, destacou a tradição do 6º Festival da Pamonha da Comunidade Rio dos Peixes e sua importância...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, destacou a tradição do 6º Festival da Pamonha da Comunidade Rio dos Peixes e sua importância no aquecimento turístico da região, localizada às margens da rodovia MT-251. “Esse evento é uma tradição. Ele tem um foco muito importante, não somente para promover a nossa cultura e nossa gastronomia, mas também para atrair a população para conhecer a Comunidade Rio dos Peixes, um local muito importante para nós”, afirmou Brunini durante o lançamento oficial do evento nesta quinta-feira (17).

