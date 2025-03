Prefeito reitera compromisso com regularização fundiária e moradia popular O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, se reuniu na tarde desta quinta-feira (20), no Salão Nobre da Prefeitura, com 50 famílias de... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, se reuniu na tarde desta quinta-feira (20), no Salão Nobre da Prefeitura, com 50 famílias de diversos bairros da capital para discutir regularização fundiária e moradia popular. Durante o encontro, Brunini reiterou que sua gestão está empenhada em acelerar os trâmites para a regularização de áreas e domicílios, garantindo mais segurança jurídica para os moradores. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as iniciativas do prefeito para garantir moradia digna! Leia Mais em Momento MT: Comitê de Operações Emergenciais discute estratégias contra arboviroses

Projetos aumentam rigor contra golpes virtuais

Câmara Municipal retoma o “Programa Vereador Mirim”