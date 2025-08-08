Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação

Logo R7.com
A Prefeitura de Sinop lançou ontem (07) a noite, no Teatro de Arena, no Centro de Eventos Dante de Oliveira, a programação festiva da edição 2025 do Festeja Sinop. O evento que celebra o aniversário de 51 anos da cidade, terá seis shows nacionais, incluindo dois shows religiosos (católico e evangélico), dois shows regionais e fomento ao turismo religioso e esportivo, com projeção nacional. O prefeito Roberto Dorner destacou, na cerimônia, que o Festeja 2025 celebrará as conquistas que cada trabalhador e cada empregador tem alcançado, fazendo de Sinop uma cidade acolhedora e pujante em todos os setores, principalmente, na geração de emprego e renda para as famílias sinopenses.

