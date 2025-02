Prefeito Rodrigo Benassi garante novos recursos para Colíder em agenda intensa em Brasília O prefeito de Colíder, Rodrigo Benassi, concluiu uma semana produtiva em Brasília, onde participou de eventos e reuniões estratégicas... Momento MT|Do R7 15/02/2025 - 10h25 (Atualizado em 15/02/2025 - 10h25 ) twitter

O prefeito de Colíder, Rodrigo Benassi, concluiu uma semana produtiva em Brasília, onde participou de eventos e reuniões estratégicas para garantir novos investimentos ao município. Em sua passagem pela capital federal, Benassi destacou sua atuação na busca por recursos e melhorias estruturais para Colíder, visitando representantes de diversas esferas políticas e participando de debates cruciais para os municípios brasileiros.

