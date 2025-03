Prefeito sanciona lei de Samantha Iris para conscientização sobre doenças oculares

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, sancionou a primeira lei de autoria da vereadora Samantha Iris. A nova legislação institui a “Semana da Conscientização sobre as Doenças Oculares” no calendário oficial das escolas municipais, com o objetivo de promover informações sobre saúde ocular e incentivar o diagnóstico precoce de problemas visuais em crianças.

