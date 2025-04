Prefeito sanciona lei junto com representantes do setor do transporte escolar O prefeito Cláudio Ferreira recebeu, na noite desta quarta-feira (2), no Paço Municipal, representantes do setor de transporte escolar... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito Cláudio Ferreira recebeu, na noite desta quarta-feira (2), no Paço Municipal, representantes do setor de transporte escolar privado. Acompanhado do secretário municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Thales Tatí, o prefeito sancionou alterações na Lei Ordinária nº 3.491, de 30 de maio de 2001, que regulamenta o transporte escolar realizado por meios de vans em Rondonópolis. As mudanças na legislação municipal visam desburocratizar e atender a realidade dos empreendedores do setor.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança na legislação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Ação integrada apreende 465 quilos de pasta base de cocaína avaliada R$ 20 milhões em Juína

Nova lei prevê tratamento dentário pelo SUS para mulheres vítimas de violência doméstica

Proposta prevê reajuste anual nos planos de telefonia com fidelidade