Prefeito sanciona lei que inclui a Caminhada Opção pela Vida no calendário municipal

O prefeito Cláudio Ferreira sancionou, nesta terça-feira (15), em uma reunião no Paço Municipal, que contou com a presença de vereadores e da juíza da Vara da Criança e dos Adolescente de Rondonópolis, Maria Aparecida das Graças, a lei 14.270, que inclui a “Caminhada Opção pela Vida” no calendário municipal de Rondonópolis. A intenção é ampliar a conscientização sobre as doenças mentais e o combate ao suicídio, especialmente, entre adolescentes e jovens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

