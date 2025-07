Prefeito sanciona lei que permite legalização de lava-jatos em várias regiões da cidade

Momento MT |Do R7

O prefeito Cláudio Ferreira sancionou, nesta quarta-feira (2), a Lei Complementar 549 de 1º de julho de 2025, alterando a Lei Complementar nº 56, de 14 de dezembro de 2007, que trata do Uso e Ocupação do Solo. A nova lei amplia o número de ruas e avenidas que compõem a Zona Linear do município, permitindo que atividades econômicas como de lava-jatos sejam exercidas nos locais e devidamente regularizadas.

