Momento MT |Do R7

Prefeito sanciona lei que permite notificação eletrônica de terrenos baldios e obras irregulares O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, sancionou na noite desta quarta-feira (7), no Salão Nobre da Prefeitura, o Projeto de Lei Complementar...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, sancionou na noite desta quarta-feira (7), no Salão Nobre da Prefeitura, o Projeto de Lei Complementar nº 8875/2025, de autoria do Executivo, que regulamenta a notificação eletrônica de proprietários de terrenos baldios e obras irregulares na capital. A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, participou do ato de sanção da nova legislação, que marca mais um passo rumo à digitalização da gestão urbana.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na cidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: