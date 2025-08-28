Prefeito sanciona leis de valorização ao idoso e de celebração do bairro Altos da Serra O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, sancionou na quarta-feira (27), em cerimônia no gabinete do Palácio Alencastro, duas leis de...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, sancionou na quarta-feira (27), em cerimônia no gabinete do Palácio Alencastro, duas leis de autoria dos vereadores Dilemário Alencar e Cezinha Nascimento. As propostas aprovadas pela Câmara Municipal agora passam a integrar oficialmente as políticas públicas da capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: