Prefeito sanciona leis que integram o pacote de ações do “Destrava Cuiabá”

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), sancionou nesta sexta-feira (28), duas leis complementares que visam desburocratizar processos na construção civil e impulsionar o desenvolvimento urbano da capital mato-grossense. As medidas, aprovadas por unanimidade pela Câmara Municipal, fazem parte do programa “Destrava Cuiabá” e foram celebradas em cerimônia no Salão Nobre do Palácio Alencastro, com a presença de autoridades, vereadores e representantes do setor empresarial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o desenvolvimento urbano em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: