Prefeito sanciona leis que versam sobre benefício a idosos, artistas locais, bem-estar animal e prevenção de doenças Foram publicadas na edição desta quarta-feira (18 de junho) do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso uma...

Foram publicadas na edição desta quarta-feira (18 de junho) do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso uma série de leis sancionadas pelo prefeito Alei Fernandes. Dentre elas, a de número 3.696, que altera a Lei n.º 3.437, de 2023. Com a mudança, a partir de agora, toda a pessoa que comprovar, com documento de identificação pessoal, ter 60 anos ou mais, é isenta do pagamento do valor da entrada, não sendo mais necessário ter a carteira de identificação emitida pelo Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI).

