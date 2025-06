Prefeito sanciona quatro leis de Maysa Leão que ampliam direitos e humanizam políticas públicas Ana Cláudia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão Normas aprovadas tratam de diagnóstico precoce do autismo, intérprete de... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h37 ) twitter

Quatro projetos de lei de autoria da vereadora Maysa Leão (Republicanos) foram sancionados nesta terça-feira (18) pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. As propostas têm foco em saúde pública, inclusão social e atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os temas abordados estão o diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a garantia de intérprete de Libras para mulheres surdas no parto, políticas públicas voltadas à saúde da mulher no climatério e a criação de um cadastro unificado da população em situação de rua. Para saber mais sobre essas importantes iniciativas que visam humanizar as políticas públicas em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil apreende 72 unidades de pescado armazenados em uma residência em Cuiabá

