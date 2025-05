Prefeito se reúne com coordenadores da Saúde para traçar melhorias no atendimento à população Na manhã desta terça-feira (27), o prefeito Alei Fernandes esteve reunido com o secretário municipal de Saúde, Vânio Jordani, e os...

Na manhã desta terça-feira (27), o prefeito Alei Fernandes esteve reunido com o secretário municipal de Saúde, Vânio Jordani, e os coordenadores da pasta para discutir estratégias e definir ações voltadas à melhoria do atendimento em saúde no Município. Alei reafirmou seu compromisso com a saúde pública e destacou sua forma de trabalhar com planejamento, responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e ações que reflitam, a curto e longo prazo. Além de reconhecer o esforço dos profissionais da saúde, o prefeito ressaltou a importância de cada na construção de uma gestão mais humanizada. “Aqui, eu parabenizo essa classe de trabalhadores que saem de casa para cuidar do próximo”.

Para mais detalhes sobre as ações e compromissos do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: