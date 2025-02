Prefeito vibra com jogo na capital e renova compromisso com esporte O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou a partida entre Mixto e Operário de Várzea Grande neste sábado (25), junto à torcida...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhou a partida entre Mixto e Operário de Várzea Grande neste sábado (25), junto à torcida do Alvinegro. O clássico dos milhões terminou empatado em 1 a 1 no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá, pela quarta rodada do Campeonato Mato-grossense 2025. Abilio foi recebido com carinho pela torcida mixtense e presenciou o duelo acirrado entre os rivais, que buscavam a vitória para se consolidarem na liderança do campeonato. Com o Mixto atrás no placar, após Matheus marcar para o CEOV, o prefeito vibrou quando o jogador Pablo conseguiu arrancar empate.

