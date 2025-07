Momento MT |Do R7

Prefeito, vice e primeira dama-lamentam morte de ex-vice prefeita Bia Spinelli O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira dama Samantha Iris lamentam a morte da ex-vereadora e ex...

O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita coronel Vânia Rosa e a primeira dama Samantha Iris lamentam a morte da ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Cuiabá, Beatriz Spinelli, popularmente conhecida como Bia Spinelli. “Manifestamos nossa total solidariedade neste momento de dor. Que Deus conforte a família e dê força suficiente a todos”, declarou o prefeito Abilio Brunini. Bia Spinelli foi casada por 58 anos com o ex-conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Ubiratan Francisco Spinelli. Ela deixa três filhos.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: