Prefeito, vice e primeira-dama lamentam morte de professora de Cuiabá

O prefeito Abilio Brunini, a vice-prefeita Vânia Rosa, a primeira dama Samantha Iris e o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, lamentam profundamente o falecimento da professora Eliane Regina Andrade Nigro Antiga, vítima de um acidente de trânsito na quarta-feira (30). “Neste momento de tristeza, manifesto minha total solidariedade e votos de benção e força à família para seguir adiante”, declara o prefeito Abilio Brunini. Com mais de 10 anos de serviços prestados à educação, a professora Maria Inês Pedrollo trabalhava na coordenadoria pedagógica da Escola Municipal de Educação Básica, Senador Darcy Ribeiro, localizada no bairro Jardim Industriário. Anteriormente, foi diretora do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Maria Inês Pedrollo Salomoni, localizada no bairro Santa Terezinha II. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa triste notícia. Leia Mais em Momento MT: Fórum debate melhorias e fortalecimento da rede de atendimento a crianças e adolescentes

