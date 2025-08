Prefeito visita área do Festival de Praia e da início aos preparativos do local que receberá eventos do Festeja Sinop Na manhã desta terça-feira (05), o prefeito Roberto Dorner, vice-prefeito Paulinho Abreu e secretários, visitaram a área à beira do... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h58 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (05), o prefeito Roberto Dorner, vice-prefeito Paulinho Abreu e secretários, visitaram a área à beira do Rio Teles Pires, onde ocorrerá o Festival de Praia – evento que integra a programação do Festeja Sinop. A visita técnica foi realizada com foco de finalizar as últimas tratativas e dar início a limpeza do local e posterior montagem da estrutura que receberá três atividades que celebrarão os 51 anos de Sinop: Romaria Fluvial, Festival de Praia e Torneio de Pesca. O prefeito destacou que os sinopenses merece um evento que iguale a importância do município e garantiu que esta edição do Festeja Sinop será ainda melhor que as anteriores. Para mais detalhes sobre os preparativos e eventos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Lei concede a Joinville o título de Capital Nacional dos Bombeiros Voluntários

