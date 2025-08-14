Prefeito visita Pedra 90 e anuncia revitalização de campo de futebol O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, visitou na noite desta quarta-feira (13) o bairro Pedra 90, na região sul da capital. A agenda...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, visitou na noite desta quarta-feira (13) o bairro Pedra 90, na região sul da capital. A agenda incluiu a participação na edição do Cine Raízes, projeto cultural promovido pela cooperativa Sicredi Ouro Verde MT que transforma praças públicas em cinemas a céu aberto.

