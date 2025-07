Momento MT |Do R7

Prefeito visita pontos de inscrição do Casa Cuiabana e esclarece dúvidas O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, visitou pessoalmente, nesta terça-feira (15), os dois pontos de atendimento presencial do programa...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, visitou pessoalmente, nesta terça-feira (15), os dois pontos de atendimento presencial do programa habitacional Casa Cuiabana, com o objetivo de esclarecer a população sobre o processo de inscrição e reforçar a transparência da seleção. Em contato direto com os cidadãos, o gestor reiterou que a ordem de chegada não interfere na escolha dos beneficiários, já que os nomes serão definidos por meio de sorteio público. Ele também alertou que não é necessário acampar nas filas nem formar aglomerações.

Para mais informações e detalhes sobre o programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: