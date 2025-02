Prefeito visita sede da Nova Rota Oeste e anuncia avanços em obras e melhorias no trânsito Em visita à matriz da Nova Rota do Oeste, nesta sexta-feira (14), em Cuiabá, o prefeito Alei Fernandes, acompanhado do economista,...

Em visita à matriz da Nova Rota do Oeste, nesta sexta-feira (14), em Cuiabá, o prefeito Alei Fernandes, acompanhado do economista, Ednilson Oliveira, tratou de importantes questões relacionadas ao fluxo de tráfego nos trechos da Br-163 que ligam Sorriso a Sinop e Sorriso a Lucas do Rio Verde, com destaque para o início das obras de infraestrutura e a instalação de dispositivos de travessia em pontos estratégicos das rodovias estaduais que cortam o Município.

