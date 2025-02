Prefeitos da Baixada Cuiabana oficializam adesão ao Fila Zero

Prefeitos da Baixada Cuiabana oficializam adesão ao Fila Zero Os prefeitos da Baixada Cuiabana oficializaram a adesão ao programa “Gov MT Fila Zero na Cirurgia” após reunião realizada quinta... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os prefeitos da Baixada Cuiabana oficializaram a adesão ao programa “Gov MT Fila Zero na Cirurgia” após reunião realizada quinta-feira (20), na Secretaria de Estado de Saúde (SES), com o secretário Gilberto Figueiredo. No encontro, articulado pelo deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil), os gestores municipais discutiram os desafios do acesso a cirurgias eletivas e avaliaram os benefícios da inclusão no programa.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na saúde da população consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Proposta aprova acordo sobre aplicação de mediação internacional

Deputados podem votar nesta terça projetos que facilitam exportação de pequenas empresas

Wanessa Camargo e Priscila Fantin passam fim de semana junt: ‘Estava com saudades!’