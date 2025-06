Prefeitura abre chamamento para aquisição de áreas para conjuntos habitacionais

Momento MT |Do R7

Está aberto até o dia 7 de julho o Chamamento Público 001/2025, que tem como objetivo selecionar propostas para a aquisição de áreas para a implantação de conjuntos habitacionais do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, do programa estadual “Ser Família Habitação”, bem como de outros projetos que possam vir a ser viabilizados no Municípios.

