Prefeitura abre inscrições para concurso público na próxima segunda-feira (18) A Prefeitura de Lucas do Rio Verde abrirá, na próxima segunda-feira (18), as inscrições para o Concurso Público 001/2025, para provimento...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde abrirá, na próxima segunda-feira (18), as inscrições para o Concurso Público 001/2025, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro efetivo de servidores públicos.

Saiba mais sobre as vagas e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: